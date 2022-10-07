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МИД России указал на возросшую активность ядерных сил Запада

МИД РФ: Москва зафиксировала признаки, говорящие о повышении активности ядерных сил Запада
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

Россия зафиксировала признаки, говорящие о повышении активности ядерных сил западных государств, заявил заместитель руководителя департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости.

«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран», — заявил он. Представитель российского ведомства также обратил внимание на «безответственную риторику» западных стран.

По словам Воронцова, неделю назад представители США через СМИ угрожали возможностью нанесения по Москве «обезглавливающего удара». «Причем это прозвучало не из уст политиков, а от военных. Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится», — сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО следует не дожидаться возможного применения ядерного оружия Россией. Альянс, по его словам, должен нанести «превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!"»

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Марина Совина
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