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Российские вузы начнут формировать у студентов нетерпимость к экстремизму

Минобрнауки запланировало обязать вузы формировать у студентов нетерпимость к экстремизму

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минобрнауки России запланировало обязать вуз формировать у студентов нетерпимость к экстремизму и терроризму. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что стандарты образования в России содержат требования к результатам освоения учебной программы. В числе установленных компетенций находится и гражданская позиция. Сейчас она сформулирована как «способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению».

Минобрнауки предложило поменять эту формулировку на «способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».

Ранее стало известно, что в России сократили до пяти число специальностей, по которым абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе. До этого число допустимых направлений для подачи документов составляло 10.

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Никита Абрамов
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