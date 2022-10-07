Российские вузы начнут формировать у студентов нетерпимость к экстремизму

Минобрнауки запланировало обязать вузы формировать у студентов нетерпимость к экстремизму

Минобрнауки России запланировало обязать вуз формировать у студентов нетерпимость к экстремизму и терроризму. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что стандарты образования в России содержат требования к результатам освоения учебной программы. В числе установленных компетенций находится и гражданская позиция. Сейчас она сформулирована как «способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению».

Минобрнауки предложило поменять эту формулировку на «способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».

Ранее стало известно, что в России сократили до пяти число специальностей, по которым абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе. До этого число допустимых направлений для подачи документов составляло 10.