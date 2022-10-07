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Народная милиция ЛНР начала процесс перехода под боевые знамена России

Врио ЛНР Пасечник заявил, что Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что начался процесс перехода Народной милиции ЛНР под знамена России. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на официальном сайте.

«Сегодня происходит то, чего мы все так долго ждали: слияние Народной милиции с Вооруженными Силами Российской Федерации, переход под российские боевые знамена. Вся Россия поднялась на борьбу с "коричневой чумой": за нас, за Донбасс, за нашу Великую Родину. И нет никаких сомнений, что победа будет за нами!», — указано в заявлении Пасечника.

Евгения Куликова
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