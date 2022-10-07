Народная милиция ЛНР начала процесс перехода под боевые знамена России

Врио ЛНР Пасечник заявил, что Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что начался процесс перехода Народной милиции ЛНР под знамена России. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на официальном сайте.

«Сегодня происходит то, чего мы все так долго ждали: слияние Народной милиции с Вооруженными Силами Российской Федерации, переход под российские боевые знамена. Вся Россия поднялась на борьбу с "коричневой чумой": за нас, за Донбасс, за нашу Великую Родину. И нет никаких сомнений, что победа будет за нами!», — указано в заявлении Пасечника.

