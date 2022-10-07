ДНР подала заявку по сенаторам в Совфед

Пушилин сообщил, что ДНР подала заявку по сенаторам в Совфед

Донецкая народная республика (ДНР) подала заявку по сенаторам в Совфед. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас идут консультации.

Совет Федерации 4 октября, одобрил конституционные законы о вхождении в Россию четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

5 октября Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны. В этот же день он назначил глав четырех регионов. Главой ДНР назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий.