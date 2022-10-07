Британка четвертый раз в жизни спасла человека на отдыхе и прослыла героем

Британка сделала едва не утонувшей в море женщине искусственное дыхание и спасла ей жизнь

Британская туристка, отдыхавшая на пляже в Турции, пришла на помощь пожилой женщине, которая едва не утонула, и спасла ей жизнь. Об этом пишет Mirror.

53-летняя бывшая медсестра Ли-Бернадетт Уолфорд (Lee-Bernadette Walford) загорала на пляже популярного курорта, когда услышала крики отдыхающих, которые звали на помощь медика. Британка увидела, как из моря вытащили пожилую туристку, которая не дышала и не приходила в себя. Не нащупав у женщины пульс, Уолфорд решила сделать пострадавшей искусственное дыхание.

Пожилая туристка пришла в себя — ее доставили больницу и выписали через несколько дней. По ее словам, она пыталась доплыть до пирса, но устала от легкого течения и потеряла сознание. Отмечается, что это четвертый раз, когда Уолфорд приходит на помощь — ранее она остановила человека, задумавшего спрыгнуть с моста, спасла жизнь мальчику в спортивном комплексе и помогла мужчине, подавившемся выпечкой. В местных СМИ туристка прослыла героем за свою отзывчивость и смелость.

Ранее в сентябре стюардесса спасла жизнь пассажирке, сердце которой остановилось во время полета. Бортпроводница быстро среагировала и начала делать женщине массаж сердца и искусственное дыхание.