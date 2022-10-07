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В Херсоне сообщили о скоплении украинских военных и техники у Давыдова Брода

Херсонские власти сообщили о скоплении военных и техники ВСУ в районе Давыдова Брода
СюжетРоссийские войска

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом скоплении военных и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии обороны в районе Давыдова Брода. Его цитирует РИА Новости.

«По большому счету, все эти силы рвутся на Херсон... Сейчас пошли черед Давыдов Брод, пошли близко к Днепру и зашли в определенный огневой мешок, продолжается (их) уничтожение. Пытаются через этот участок пройти, но до Херсона это не близкий путь, это около 140 км сейчас в данный момент», — рассказал представитель местных властей.

На данный момент ВСУ уперлись в линию защиты, выстроенную российскими войсками, отметил Стремоусов.

Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод.

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Алевтина Запольская
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