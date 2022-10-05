Минобороны отчиталось об уничтожении более 120 военнослужащих ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении более 120 военнослужащих из двух бригад ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, заявили в среду, 5 октября, в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что удар ВКС России нанесли по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области.

Кроме живой силы противника, отчитались в ведомстве, были уничтожены два украинских танка и восемь боевых бронированных машин.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российские войска в результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ ликвидировали более 200 украинских солдат.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.