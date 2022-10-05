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Минобороны отчиталось об уничтожении более 120 военнослужащих ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении более 120 военнослужащих из двух бригад ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, заявили в среду, 5 октября, в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что удар ВКС России нанесли по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области.

Кроме живой силы противника, отчитались в ведомстве, были уничтожены два украинских танка и восемь боевых бронированных машин.

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Никита Абрамов
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