Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Уроженцу Таджикистана со зрением минус 19 выдали повестку в миграционном центре

Уроженец Таджикистана со зрением минус 19 получил повестку в петербургском центре миграции

Фото: Allan Foster / Flickr

Уроженец Таджикистана со зрением минус 19 получил повестку в военкомат из рук сотрудницы управления по вопросам миграции (УМВ) в Санкт-Петербурге. Об этом 7 октября сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

36-летний Джамал Исаков пришел в УВМ, чтобы поставить отца на миграционный учет. Сам он уже получил российское гражданство. В обмен на предоставленные документы работница центра выдала мужчине повестку, заявив, что имеет на это полное право. Исаков объяснил, что у него с рождения «слепые глаза», и отказался расписываться, но сотрудница забрала его паспорт и составила акт, пригрозив, что теперь мужчину объявят в розыск.

«У меня один глаз, правый глаз — минус 19 с половиной, а второй глаз, левый — минус 14 с половиной был. Я говорю: так не делается, повестка если придет, я поеду, посреди дороги я не буду ничего подписывать», — рассказывает Исаков.

На сообщение отреагировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, который отметил, что если ошибка в выдаче повестки подтвердится, мужчину возвратят домой.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

На официальном портале «Объясняем.рф» разъяснили, что повестку имеет право вручать предъявивший удостоверение сотрудник военкомата, а также другие граждане, уполномоченные военным комиссаром и входящие в состав его аппарата усиления. Проверять паспорт у граждан России могут только сотрудники полиции. При этом, согласно статье 19.17 КоАП, они не имеют права изымать паспорт, а проверять документ могут только из рук гражданина.

С начала объявленной в России частичной мобилизации поступает все больше сообщений о случаях ошибочного призыва. Так, слепого мужчину из Бирска пытались мобилизовать в качестве стрелка, а на Сахалине повестку выдали 40-летнему диабетику с пластинами в позвоночнике.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, подчеркнув, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.

После этого в Москве отозвали 377 повесток, некорректно выписанных сотрудникам предприятий, власти Якутии возвратили домой 300 призывников, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отзыве более 100 ошибочно мобилизованных жителей. Подобные случаи зафиксированы еще в нескольких регионах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил кредитные каникулы для военнослужащих
Доктор Мясников высказался о связи между смартфоном и раком мозга
На Украине запретили российскую музыку в общественных местах
В Ленобласти отменили новогодние корпоративы ради участников СВО
Назначен новый командующий Восточным военным округом
Названо наказание для пытавшегося купить военный билет российского футболиста
Состоялась премьера трагикомедии «Грузчики»
В Омской области нашлись деньги на выплаты мобилизованным
Уроженцу Таджикистана со зрением минус 19 выдали повестку в миграционном центре
Активисты из России, Украины и Белоруссии получили Нобелевскую премию мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.