Уроженцу Таджикистана со зрением минус 19 выдали повестку в миграционном центре

Уроженец Таджикистана со зрением минус 19 получил повестку в петербургском центре миграции

Уроженец Таджикистана со зрением минус 19 получил повестку в военкомат из рук сотрудницы управления по вопросам миграции (УМВ) в Санкт-Петербурге. Об этом 7 октября сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

36-летний Джамал Исаков пришел в УВМ, чтобы поставить отца на миграционный учет. Сам он уже получил российское гражданство. В обмен на предоставленные документы работница центра выдала мужчине повестку, заявив, что имеет на это полное право. Исаков объяснил, что у него с рождения «слепые глаза», и отказался расписываться, но сотрудница забрала его паспорт и составила акт, пригрозив, что теперь мужчину объявят в розыск.

«У меня один глаз, правый глаз — минус 19 с половиной, а второй глаз, левый — минус 14 с половиной был. Я говорю: так не делается, повестка если придет, я поеду, посреди дороги я не буду ничего подписывать», — рассказывает Исаков.

На сообщение отреагировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, который отметил, что если ошибка в выдаче повестки подтвердится, мужчину возвратят домой.

На официальном портале «Объясняем.рф» разъяснили, что повестку имеет право вручать предъявивший удостоверение сотрудник военкомата, а также другие граждане, уполномоченные военным комиссаром и входящие в состав его аппарата усиления. Проверять паспорт у граждан России могут только сотрудники полиции. При этом, согласно статье 19.17 КоАП, они не имеют права изымать паспорт, а проверять документ могут только из рук гражданина.

С начала объявленной в России частичной мобилизации поступает все больше сообщений о случаях ошибочного призыва. Так, слепого мужчину из Бирска пытались мобилизовать в качестве стрелка, а на Сахалине повестку выдали 40-летнему диабетику с пластинами в позвоночнике.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, подчеркнув, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.

После этого в Москве отозвали 377 повесток, некорректно выписанных сотрудникам предприятий, власти Якутии возвратили домой 300 призывников, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отзыве более 100 ошибочно мобилизованных жителей. Подобные случаи зафиксированы еще в нескольких регионах.