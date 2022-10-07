Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины

Актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины на съемках фильма «Мятежная луна»

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Британский актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины на съемках фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter.

Артист заявил, что у него повреждены два спинных позвонка. «На заживление уйдет два года, и у меня 40-процентный разрыв связки с правой стороны, которая удерживает мой позвоночник на месте. Но шоу должно продолжаться», — сказал он.

В настоящее время Ханнэм занимается продвижением фильма «Шантарам», съемки которого происходили в Индии. Он отметил, что эта работа тоже серьезно сказалась на его здоровье. «Когда я был в Индии, у меня была бактериальная кишечная инфекция, вирусная кишечная инфекция, острая респираторная инфекция. У меня был конъюнктивит на обоих глазах, ушная инфекция и лихорадка денге от укуса комара», — вспомнил актер.

В апреле Зак Снайдер объявил о начале съемок нового фантастического фильма «Мятежная луна» для стриминговой платформы Netflix. Известно, что действие картины развернется в будущем. Сюжет расскажет о живущей на краю Вселенной мирной колонии, которая противостоит тирану Балисарию. Одна из жительниц планеты отправится на поиски соратников, чтобы остановить злодея.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Польша предложила поделить активы России между Украиной и Европой
Россиянину запретили посещать девушку в Финляндии из-за несерьезности его чувств
Приятели убили россиянина во время застолья и спрятали его тело в сумку
В СПЧ высказались о ходе мобилизации в России
Кремль сообщил об окончании неформального саммита в Петербурге
Названы пять самых бесполезных вещей в гардеробе
Актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины
В России стало меньше ультрадорогих квартир
120 мигрантов выбросило к берегам Греции за неделю
Диетолог назвала провоцирующий слабоумие напиток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.