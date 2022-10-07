Актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины на съемках фильма «Мятежная луна»

Британский актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины на съемках фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter.

Артист заявил, что у него повреждены два спинных позвонка. «На заживление уйдет два года, и у меня 40-процентный разрыв связки с правой стороны, которая удерживает мой позвоночник на месте. Но шоу должно продолжаться», — сказал он.

В настоящее время Ханнэм занимается продвижением фильма «Шантарам», съемки которого происходили в Индии. Он отметил, что эта работа тоже серьезно сказалась на его здоровье. «Когда я был в Индии, у меня была бактериальная кишечная инфекция, вирусная кишечная инфекция, острая респираторная инфекция. У меня был конъюнктивит на обоих глазах, ушная инфекция и лихорадка денге от укуса комара», — вспомнил актер.

В апреле Зак Снайдер объявил о начале съемок нового фантастического фильма «Мятежная луна» для стриминговой платформы Netflix. Известно, что действие картины развернется в будущем. Сюжет расскажет о живущей на краю Вселенной мирной колонии, которая противостоит тирану Балисарию. Одна из жительниц планеты отправится на поиски соратников, чтобы остановить злодея.