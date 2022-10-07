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Цены на нефть резко выросли

ICE: цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель после решения ОПЕК+ о добыче нефти

Фото: Themba Hadebe / AP

В ходе торгов 7 октября цена нефти эталонной марки Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с конца августа. В верхней точке цена достигала 97,06 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Стоимость фьючерсов на нефть за неделю увеличилась на 12 процентов, такой рост котировок стал максимальным с начала марта. На момент написания материала топливо торговалось по цене 96,9 доллара за баррель.

Рынок отреагировал резким повышением цен на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от согласованных на август уровней производства, сообщает Bloomberg. В организации объяснили меру необходимостью сдерживания падения цен на мировом рынке на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса. Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предположил, что теперь цены на нефть скорректируются и закрепятся в диапазоне 90-105 за баррель.

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В мире оценили решение ОПЕК+ по-разному, например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что оно связано с намерением Запада установить потолок цен на топливо из России. В США же назвали меру необоснованной и ненужной, а также пророссийской. Кроме того, Вашингтон уже приготовили ответную меру — поставить на рынок дополнительные объемы из своих стратегических запасов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков ранее объяснил, что из-за сделки организации стран-экспортеров нефти инфляция в США может разогнаться еще сильнее. 5 октября стало известно, что накануне заседания ОПЕК+ администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации.

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Мария Грушко
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