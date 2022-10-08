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Названо число собирающихся покинуть Крым туристов

Около 4 тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие дни

Фото: РИА Новости Крым

Около 4 тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие 3-4 дня, еще столько же собираются отправиться туда. Число туристов назвал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в разговоре с ТАСС.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что запаса бензина в регионе должно хватить на 40 суток. Кроме того, в Севастополе есть запасы подсолнечного масла на 46 дней и мясные консервы на 106 дней.

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Виктория Кондратьева
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