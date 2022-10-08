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В Севастополе оценили запасы бензина после ЧП на Крымском мосту

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что запаса бензина в регионе хватит на 40 суток

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе запасов бензина хватит на 40 суток. Об этом, комментируя последствия ЧП на Крымском мосту, заявил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — написал губернатор Севастополя.

По его словам, сахара в регионе хватит на 23 дня, муки — на 27 дней, макарон — на 29 дней. Также в Севастополе имеются запасы подсолнечного масла на 46 дней и мясные консервы на 106 дней.

Развожаев сообщил, что во избежание ажиотажа в Севастополе вводится ограничение на отпуск бакалеи — в одни руки жителю выдадут до трех килограммов продовольствия или до трех пачек продуктов.

Глава города федерального значения подчеркнул, что территория не отрезана от материка — имеются сухопутные коридоры через новые территории, также в районе Крымского моста работает переправа.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

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Анастасия Шейкина
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