Глава Крыма прокомментировал ракетные удары по Украине

Глава Крыма Аксенов назвал российские ракетные удары по Украине новым этапом спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины в эфире «Соловьев Live», сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что это новый этап специальной военной операции. По его мнению, удары по украинской инфраструктуре не должны стать разовой акцией. «Надо продолжать. Стратегия, которая выбрана на сегодняшнее утро, — правильная, если она будет продолжаться — все быстро закончится», — отметил он.

Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о раненых и погибших в результате обстрелов.