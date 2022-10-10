Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Крыма прокомментировал ракетные удары по Украине

Глава Крыма Аксенов назвал российские ракетные удары по Украине новым этапом спецоперации
СюжетРакетные удары по Украине:
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины в эфире «Соловьев Live», сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что это новый этап специальной военной операции. По его мнению, удары по украинской инфраструктуре не должны стать разовой акцией. «Надо продолжать. Стратегия, которая выбрана на сегодняшнее утро, — правильная, если она будет продолжаться — все быстро закончится», — отметил он.

Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о раненых и погибших в результате обстрелов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
Священник назвал главные разрушающие брак факторы
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.