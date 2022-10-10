Путин начал встречу с избранными в сентябре губернаторами

Президент России Путин проводит онлайн-встречу с избранными в сентябре главами регионов

Президент России Владимир Путин начал онлайн-встречу с губернаторами, которые были избраны на выборах в сентябре. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства заявил, что избирательная кампания прошла открыто, конкурентно и честно, подчеркнув, что не было никаких скандалов и никто не снимал свои кандидатуры.

С 9 по 11 сентября в России прошли выборы различных уровней, всего порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 субъектах. Прямым голосованием были избраны 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний регионов и 12 городских дум региональных центров.

В 2022 году губернаторов выбирали жители 14 регионов России: Владимирской, Тамбовской, Томской, Ярославской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской и Свердловской областей, а также Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Во всех 14 субъектах переизбрались действующие губернаторы и врио.