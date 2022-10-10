Кадыров отреагировал на удары по инфраструктуре Украины

Кадыров после ударов России по Украине заявил о стопроцентной удовлетворенности ходом СВО

После ударов России по инфраструктуре Украины глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «на все сто процентов доволен проведением СВО». Об этом он написал в Telegram-канале.

Он отметил, что «Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам». «Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться, как дешевка», — отреагировал политик на удары по украинской инфраструктуре.

Он посоветовал Зеленскому бежать, «пока не прилетело», и не оглядываться в сторону западных стран.

Россия в понедельник, 10 октября, нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях.

Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре во всей стране. На Западной Украине повреждены контактные сети, из-за чего жителей предупредили о задержке поездов; также массово фиксируются проблемы с доступом в интернет. Помимо этого, у многих жителей пропали свет и вода.