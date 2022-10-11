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Белый дом заявил о ревизии отношений США с Саудовской Аравией

Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила о ревизии отношений США с Саудовской Аравией
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: White House / Globallookpress.com

Соединенные Штаты проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

По ее словам, американский президент Джо Байден уверен, что политику в отношении этой страны необходимо менять. «Президент очень ясно дал понять, что нам нужно найти иной тип отношений с Саудовской Аравией», — заявила представитель администрации.

По ее словам, Вашингтон оценит политику в отношении Саудовской Аравии и примет решение, какие действия может предпринять.
«Мы намерены провести ревизию того, где мы находимся, по-настоящему пристально это изучить», — добавила она.

США считают, что саудовские власти лоббировали недавнее решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки. Американская сторона ранее просила этого не делать. В США считают, что приняв решение сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия помогает России в специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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