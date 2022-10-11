В Венгрии стартовал фестиваль русской музыки

В Будапеште стартовал ежегодный фестиваль русской музыки, посвященный композитору Скрябину

В Будапеште стартовал ежегодный фестиваль русской музыки — в этом году музыкальный смотр посвящен 150-летию со дня рождения выдающегося композитора и пианиста Александра Скрябина. Об этом пишет ТАСС.

По словам организатора фестиваля, искусствоведа и общественного деятеля Ибойи Добош, решение о проведении музыкального мероприятия было принято «абсолютно независимо от текущей политической обстановки». Она подчеркнула, что несмотря на случаи отрицания русской культуры из-за конфликта на Украине, концерты российских исполнителей посещает большое количество зрителей.

«Не хочу говорить о других периодах истории и других композиторах, но мы не можем допустить, чтобы культура страдала из-за чего-либо. Все последние пять лет мы работали для культуры и подходили к музыке не с политической точки зрения», — добавила она.

Фортепианные произведения Скрябина на берегу озера Балатон уже исполнили венгерские пианисты Янош Палойтаи и Габор Чалог. Планируется, что в Дебрецене состоится концерт симфонического оркестра, также составленный по музыке русского композитора.

Ранее в августе в Белгороде состоялся музыкальный фестиваль под открытым небом BelgorodMusicFest. Для зрителей выступили такие исполнители, как певец Олег Газманов, фортепианное трио Bel Suono, хор имени М. Е. Пятницкого, Минин-хор, уличный оркестр Tinto Brass Band, рэпер L’One, а также многие другие.