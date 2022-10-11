Представлены новые изображения Европы и Ганимеда

Астрономы Лестерского университета составили карты ледяной поверхности Европы и Ганимеда

Планетологи Школы физики и астрономии Лестерского университета представили новые изображения спутников Юпитера Европы и Ганимеда и составили карты поверхности обеих лун. Об этом сообщается в статьях, опубликованных в The Planetary Science Journal и JGR: Planets.

Ганимед и Европа представляют собой две крупнейшие луны Юпитера, которые наряду с Ио и Каллисто относятся к галилеевым спутникам. Астрономы использовали для наблюдения космический зонд Galileo и Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили, чтобы изучить спектры инфракрасного излучения, отраженного от поверхности небесных тел. Компьютерная модель отождествляла каждый наблюдаемый спектр с измеренными в лаборатории спектрами различных веществ.

Оказалось, что кора Европы в основном состоит из замороженного водяного льда с различными включениями, например сульфатов и хлорированных солей. Было выявлено присутствие гидратированной серной кислоты, которая преимущественно находится на той стороне спутника, что подвергается бомбардировке плазмой, окружающей Юпитер. На поверхности ведущего полушария (направленном в сторону орбитального движения) было выявлено высокое содержание глауберовой соли Na2SO4·10H2O, а в заднем полушарии — сульфата магния, источником которого, вероятно, является подледный океан.

Хлорид магния, который также может происходить из океана, содержится в таких геологических образованиях, как линии и темные участки. Распространение перхлората магния, по-видимому, коррелирует как с распределением хлорида магния, так и с экзогенной плазменной бомбардировкой.

Ледяные зерна в ведущем и заднем полушарии Европы имеют разные размеры, что объясняется радиационным распылением из-за воздействия околоюпитерианской среды. Более интенсивное излучение, которое действует на заднее полушарие, приводит к быстрому распаду небольших зерен, в результате чего зерна ведущего полушария в среднем более мелкие.

Что касается Ганимеда, то его поверхность состоит из двух основных типов рельефа: молодых участков с большим количеством водяного льда и более древних участков, состоящих из неизвестного темно-серого вещества. Ледяные области включают полярные шапки и кратеры, где в результате столкновений с метеоритами обнажились залежи чистого льда, содержащегося в коре. Более крупные ледяные зерна находятся на экваторе и в заднем полушарии.

Серная кислота имеет низкое содержание, и ее распространение, по-видимому, коррелирует с плазменной бомбардировкой в районе полюсов Ганимеда, где поверхность подвергается воздействию внешнего магнитного поля Юпитера. Хотя отдельные виды солей не могут быть выявлены с уверенностью, ученые предполагают, что сульфат натрия-магния и хлорат магния коррелируют с экзогенной плазменной бомбардировкой, в то время как хлорид и сульфат магния, предположительно, связаны с более молодым рельефом и, возможно, имеют эндогенное происхождение.