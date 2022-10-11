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Белый дом раскритиковал визит президента ОАЭ в Россию

Белый дом раскритиковал визит президента ОАЭ бен Заида Аль Нахайяна в Россию

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби раскритиковал решение президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна совершить визит в Россию для встречи с лидером страны Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Мы не считаем, что сейчас — время любой стране предпринимать какие-либо действия, идущие на пользу способности Путина вести войну на Украине. Пусть сами эти лидеры говорят о своей встрече. Однако мы ясно давали понять, что сейчас не время вести дела, как обычно, с Путиным или Кремлем», — заявил представитель американской администрации.

При этом он не стал отвечать на вопрос, считает ли Вашингтон, что таким образом ОАЭ идут на сближение с Россией, а США при этом теряют своего очередного «традиционного союзника».

Ранее стало известно, что Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пришел на встречу к своему российскому коллеге Владимиру Путину в кроссовках и носках американской фирмы Nike. Переговоры глав двух государств проходили в Санкт-Петербурге.

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Марина Совина
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