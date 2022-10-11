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Пьяная россиянка попыталась потушить Вечный огонь и попала под следствие

В Иванове полицейские задержали пьяную женщину, вылившую воду в чашу Вечного огня

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ивановской области полицейские задержали 38-летнюю местную жительницу, которая пыталась потушить Вечный огонь в областном центре. Об этом во вторник, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, пьяная фигурантка вылила воду из бутылки в чашу Вечного огня мемориала «Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В результате был поврежден элемент, который обеспечивает постоянное горение огня.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России») УК РФ. В настоящий момент следователи предъявили женщине обвинения. Она полностью признала вину.

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Екатерина Власова
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