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Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии

Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Турции Акаром ситуацию на Украине и в Сирии
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом российское оборонное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В ходе переговоров министры также обсудили состояние и перспективы двусторонней политики и региональной безопасности. По данным Минобороны России, Турция подтвердила готовность к содействию в урегулировании ситуации на Украине путем дипломатии. Кроме того, главы военных ведомств отметили важность совместной работы по предотвращению террористической угрозы в Сирии.

Шойгу и Акар также обсудили вывоз зерна из портов Украины в связке с договоренностями по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений, произведенных в России.

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться 12 октября в Астане, где пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главы двух государств могут обсудить возможность будущих мирных переговоров между российской стороной и странами Запада.

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Константин Лысяков
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