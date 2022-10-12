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В Казахстане опровергли кризис в ОДКБ

Министр обороны Казахстана Жаксылыков опроверг наличие кризиса в ОДКБ

Фото: Лейла Тураянова / ТАСС

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не находится в кризисной ситуации. Наличие кризиса опроверг министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков. Его слова приводит информационно-аналитический портал informburo.kz.

«В плане участия нашего государства у нас все стабильно. Республика Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые мы заранее утверждали. Поэтому говорить о какой-то панике или же каких-то проблем нет смысла. Давайте будем опираться на наше государство, на наше законодательство. Мы выполняем все установленные нормы, у нас все в порядке», — сказал он.

По его словам, мудрый народ и власть Казахстана уберегли страну от вооруженных конфликтов с соседями. Глава ведомства объяснил, что участие в ОДКБ политически и экономически целесообразно, поэтому не стоит заниматься домыслами о внутренней ситуации в организации.

«Если мы считаем, что это выгодно для нашего государства, мы идем по этому пути, по нашим интересам. На сегодняшний день никаких проблем (с Россиейприм. «Ленты.ру») у нас нет. Все в рамках договорных обязательств», — подытожил министр.

Ранее в Киргизии отменили учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2022». Вице-премьер страны Эдиль Байсалов пояснил, что это связано с недавним конфликтом на границе с Таджикистаном, где произошли боестолкновения. По его словам, население Киргизии все еще остро воспринимает это событие.

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Алевтина Запольская
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