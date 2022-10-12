В Москве задержали мужчину за хранение тысячи боеприпасов в квартире

В московской квартире полиция обнаружила схрон боеприпасов, подозреваемый задержан

В столице сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего мужчину за хранение боеприпасов. Об этом в среду, 12 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили в квартире на Домодедовской улице схрон с боеприпасами. Сотрудники изъяли из него свыше тысячи предметов: патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат.

Эксперты рассказали, что более 700 патронов являются винтовочными и малоимпульсивными. Они предназначены для нарезного и боевого огнестрельного оружия. Отмечается, что остальные боеприпасы также подлинные.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). В настоящий момент задержанный находится под домашним арестом.