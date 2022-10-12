Жители российского региона увидят редкое солнечное затмение

Жители Челябинской области увидят солнечное затмение 25 октября

Жители Челябинской области увидят редкое космическое явление — солнечное затмение. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

По данным астрономов, частное солнечное затмение произойдет 25 октября. Частным его назвали, потому что закроется лишь часть Солнца.

«В этот момент Луна перекроет большую часть звезды, из-за чего даже в ясную погоду будет заметно потемнение. Увидеть космическое событие можно будет от Европы до Западной Сибири», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, на Урале ожидают благоприятных условий для наблюдения за затмением: жители смогут увидеть, как более 80 процентов солнечного диска скрывается за Луной. Наблюдать за этим можно будет примерно с 14:30 до 16:00.

Ближайшее подобное явление произойдет лишь осенью 2040 года. К этому сроку затмение повторится в том же порядке из-за особенностей движения небесных тел, а в прошлый раз точно такое же затмение наблюдалось в 2004 году.