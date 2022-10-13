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22:53, 13 октября 2022Мир

Сломавшийся сухогруз остановил движение в Босфоре

Береговая охрана Турции заявила, что движение в Босфоре перекрыто из-за поломки сухогруза

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Движение судов в проливе Босфор остановлено из-за поломки сухогруза. Об этом сообщает NTV со ссылкой на береговую охрану Турции.

«Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза», — говорится на сайте телеканала.

К месту инцидента направлены буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-8, а также быстроходное спасательное судно KEGM-8.

При этом, подробности аварии не раскрываются. Известно, что сухогруз следовал из стамбульского района Тузла.

Аналогичная ситуация в Босфоре произошла в начале сентября. Движение судов в проливе Босфор было остановлено из-за поломки сухогруза Briza, шедшего на Украину. Усилиями береговой охраны его удалось пришвартовать в районе Ахыркапы

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Марина Совина
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