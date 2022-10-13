Женщина ушла из ресторана от забывшего карточку возлюбленного

The Mirror: женщина отказалась платить за обед забывчивого возлюбленного и ушла

Пользовательница Reddit рассказала, как бросила забывчивого возлюбленного и двоих его детей в ресторане и ушла из-за того, что мужчина в очередной раз не взял с собой кредитную карточку. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Женщина под ником u/Theotrics536 рассказала, что часто ходила вместе с возлюбленным и двумя его детьми на обед в ресторан. Мужчина часто забывал свою кредитную карту, и ей приходилось оплачивать счет за всю семью. «Мы ходим в заведения раз в неделю. Каждый раз оказывалось, что он забыл кредитку. Поскольку с нами были дети, я, естественно, оплачивала счет. Но, если честно, мне это не нравилось», — пояснила она.

После очередного подобного инцидента женщина ушла из ресторана и отказалась платить за партнера и его детей. «Я только получила зарплату со своей подработки. Мы решили пойти вместе с детьми в ресторан, и я даже отправила ему сообщение с напоминанием взять кредитную карту. Он посмеялся над этим. Прежде чем мы приступили к еде, я напомнила ему о кредитной карте. Я хотела убедиться, что он взял ее», — написала женщина.

Мужчина начал обыскивать свои карманы и понял, что опять забыл платежное средство. Он виновато посмотрел на подругу и попросил ее в очередной раз оплатить счет. Женщина отказалась платить и заявила о своем недовольстве этой ситуацией. «Еда была на столе, но я даже не притронулась к ней. Я взяла свои вещи и ушла», — подчеркнула автор поста.

Вечером мужчина позвонил ей. Он был ярости из-за того, что она оставила их одних в ресторане. «Мы поругались, и он был в бешенстве. Он начал говорить, что ему нужно обратить внимание на то, как я обращаюсь с его детьми. Он заявил, что я готова оставить их голодными из-за собственного эгоизма», — объяснила она.

Многие пользователи встали на сторону женщины. «Он каждую неделю манипулировал тобой в течение девяти месяцев и вынуждал платить за него и его детей», — отметил один из них. «Пожалуйста, подумай, нужны ли тебе эти отношения. Очевидно, он манипулирует тобой», — отметил другой.

Ранее скупой житель города Уоррингтон, графство Чешир, Великобритания, который заставлял свою возлюбленную считать дрова, следил за экономией таблеток для посудомоечной машины и запретил ей покупать подарки для внуков, попал под суд по обвинению в домашнем насилии. Женщине приходилось ходить на работу и общаться с друзьями и делать вид, что все в порядке, хотя поведение партнера сильно беспокоило ее.