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16:34, 13 октября 2022Моя страна

В Екатеринбурге пройдет фестиваль уральского кино «Ойка»

На фестивале уральского кино «Ойка» зрителям покажут киноальманах из студенческих фильмов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге стартует фестиваль уральского кино «Ойка», на церемонии открытия зрителям будет представлен киноальманах из пяти студенческих фильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«На открытии мы покажем киноальманах из пяти работ, которые сняли студенты филологического факультета УрФУ во время июльской экспедиции в поселке Висим», — говорится в сообщении и уточняется, что всего в программе будут представлены несколько десятков документальных, игровых и анимационных фильмов.

Открытие мероприятия пройдет в бывшем кинотеатре «Салют» 20 октября, подведение итогов и закрытие назначено на 30 октября. Помимо показа фильмов гости фестиваля смогут принять участие в лекциях, дебатах, экскурсиях и в круглом столе.

Ранее сообщалось, что на Урале 13 октября открылась выставка о «золотой лихорадке» и ее отражении в творчестве российского писателя, автора рассказов для детей Дмитрия Мамина-Сибиряка. Мероприятие, посвященное 170-летию со дня рождения писателя, проходит в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге.

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Валентина Процкова
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