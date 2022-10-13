Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:17, 13 октября 2022Силовые структуры

Бывшего сотрудника российской колонии заподозрили в превышении полномочий

В Архангельской области бывшего сотрудника ИК-1 заподозрили в превышении полномочий

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Архангельской области бывшего сотрудника исправительной колонии №1 (ИК-1) УФСИН России по региону заподозрили в превышении полномочий. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в марте фигурант приобрел и пронес для заключенного запрещенный предмет. Известно, что тот осужденный отбывает наказание по статье о краже.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Сотрудник ФСИН вину не признал. Сейчас проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Иркутской области бывшего начальника ИК-15 обвинили во взятке на миллион рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа
В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
Отказ везти травмированного хоккеиста в больницу в российском городе объяснили
Названы предпочтения москвичей при покупке недвижимости
Культура нервных клеток сыграла в компьютерную игру Pong
В России выявили 15 477 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.