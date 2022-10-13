Бывшего сотрудника российской колонии заподозрили в превышении полномочий

В Архангельской области бывшего сотрудника ИК-1 заподозрили в превышении полномочий

В Архангельской области бывшего сотрудника исправительной колонии №1 (ИК-1) УФСИН России по региону заподозрили в превышении полномочий. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в марте фигурант приобрел и пронес для заключенного запрещенный предмет. Известно, что тот осужденный отбывает наказание по статье о краже.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Сотрудник ФСИН вину не признал. Сейчас проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Иркутской области бывшего начальника ИК-15 обвинили во взятке на миллион рублей.