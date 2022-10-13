Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини собственного бренда

Модель Эмили Ратаковски снялась в бикини из новой коллекции собственного бренда Inamorata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини из новой коллекции собственного бренда Inamorata. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, манекенщица снялась в купальнике с леопардовым принтом, который состоял из лифа с эффектом пуш-ап и трусов с низкой посадкой. Она сделала нейтральный макияж и предстала перед камерой с распущенными волосами и спадающей на глаза челкой.

В то же время в аккаунте марки она разместила фото, где позировала в полупрозрачном платье длины миди на лямках подобной расцветки. Стоимость последнего на официальном сайте бренда составляет 140 долларов (около девяти тысяч рублей).

Ранее в октябре Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности. 31-летняя знаменитость ответила на ролик актрисы Шэй Митчелл, в котором последняя демонстрирует зеленый вельветовый диван и произносит фразу: «Если вы бисексуальны, владеете ли вы зеленым диваном из вельвета?»