Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:48, 13 октября 2022Ценности

Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини собственного бренда

Модель Эмили Ратаковски снялась в бикини из новой коллекции собственного бренда Inamorata

Кадр: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини из новой коллекции собственного бренда Inamorata. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, манекенщица снялась в купальнике с леопардовым принтом, который состоял из лифа с эффектом пуш-ап и трусов с низкой посадкой. Она сделала нейтральный макияж и предстала перед камерой с распущенными волосами и спадающей на глаза челкой.

В то же время в аккаунте марки она разместила фото, где позировала в полупрозрачном платье длины миди на лямках подобной расцветки. Стоимость последнего на официальном сайте бренда составляет 140 долларов (около девяти тысяч рублей).

Ранее в октябре Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности. 31-летняя знаменитость ответила на ролик актрисы Шэй Митчелл, в котором последняя демонстрирует зеленый вельветовый диван и произносит фразу: «Если вы бисексуальны, владеете ли вы зеленым диваном из вельвета?»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика сочли непричастным к теракту
Доктор Мясников назвал главный признак артрита рук
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Внешность девушки-электрика в рабочей форме восхитила зрителей
Российский посол в США приехал в тюрьму к Виктору Буту
Глава Минфина США предложила установить предельную цену на российскую нефть
В США указали на риск превращения Нью-Йорка в «пыль» из-за Крыма
Минфин США предупредил Европу о сложной зиме
Орбан сообщил о своих угрозах ЕК наложить вето на новые антироссийские санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.