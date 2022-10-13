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19:57, 13 октября 2022Силовые структуры

Задолжавшая пенсионерке пять миллионов рублей супружеская пара пойдет под суд

В Новосибирске осудят бывших супругов, обманувших пенсионерку на 5,2 миллиона рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит дело 44-летней женщины и ее 41-летнего бывшего супруга о мошенничестве. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает KP.RU.

По данным ведомства, в 2016 году супружеская пара попросила у партнера по сетевому бизнесу деньги в долг на покупку квартиры. Они пообещали все вернуть после продажи своего жилья. Пенсионерка согласилась и дала возлюбленным 5,2 миллиона рублей. Однако супруги похитили деньги и тратили их на покупку машин и путешествия. Даже после продажи квартиры они не стали возвращать долг.

Отмечается, что, несмотря на общий бизнес, обманутая женщина была состоятельнее фигурантов. Когда мошенническая схема вскрылась, брак обвиняемых распался.

Ранее стало известно, что под Тюменью полицейские задержали талантливых «актеров», обманувших продавщицу магазина.

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Екатерина Власова
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