Задолжавшая пенсионерке пять миллионов рублей супружеская пара пойдет под суд

В Новосибирске осудят бывших супругов, обманувших пенсионерку на 5,2 миллиона рублей

Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит дело 44-летней женщины и ее 41-летнего бывшего супруга о мошенничестве. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает KP.RU.

По данным ведомства, в 2016 году супружеская пара попросила у партнера по сетевому бизнесу деньги в долг на покупку квартиры. Они пообещали все вернуть после продажи своего жилья. Пенсионерка согласилась и дала возлюбленным 5,2 миллиона рублей. Однако супруги похитили деньги и тратили их на покупку машин и путешествия. Даже после продажи квартиры они не стали возвращать долг.

Отмечается, что, несмотря на общий бизнес, обманутая женщина была состоятельнее фигурантов. Когда мошенническая схема вскрылась, брак обвиняемых распался.

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