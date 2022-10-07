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Рецидивист представился бизнесменом и обманул продавщицу российского магазина

Под Тюменью полицейские задержали талантливых «актеров», обманувших продавщицу магазина

Кадр: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / Управление МВД России по Тюменской области

В Тюмени полицейские задержали 55-летнего организатора мошенничество и его 73-летнего подельника. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По данным ведомства, к правоохранителям обратилась россиянка. И рассказала, как двое «актеров» похитили у нее деньги, разыграв талантливый спектакль.

Женщина работает продавцом в магазине. В один из дней к ней пришел хорошо одетый покупатель и представился предпринимателем. Он рассказал, что хотел совершить срочный платеж, но потерял квитанцию: если он не оплатит ее, то получит огромный штраф. Мужчина был очень убедителен, и пообещал сотруднице 80 тысяч рублей, если она неожиданно найдет пропавшие бумаги, и оставил свой номер. Спустя полтора часа снова зашел посетитель — благородный пенсионер. Он показал продавщице документ с гербовой печатью и сказал, что нашел его на улице и подумал, что, возможно, это что-то важное для магазина. Тогда радостная женщина рассказала пожилому человеку историю этого дня и предложила подождать денежную награду. Но пенсионеру нужно было срочно уходить, тогда она позвонила бизнесмену, и он уговорил ее отдать 15 тысяч рублей внимательному пенсионеру, а потом бы он заехал и передал ей всю обещанную сумму. Женщина согласилась, однако больше мошенник с ней не связался.

Задержанные фигуранты признали свою вину. Отмечается, что организатор, играющий роль предпринимателя, был уже пять раз судим за мошенничество. А пожилой мужчина был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Обманщики рассказали, что 13 тысяч рублей должны были достаться инициатору схемы, а две тысячи — его подельнику.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Екатерина Власова
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