Информация о запрете символики СВО в БелГУ оказалась недостоверной

В БелГУ опровергли информацию о запрете военной символики в вузе

Информация о запрете символики специональной военной операции на Украине в Белгородском государственному университете (БелГУ) оказалась недостоверной.

Издание Readovka сообщило, что социальный педагог, занимающийся воспитательной работой в белгородском университете, запретил студентам демонстрировать символику спецоперации. За нарушение требований учащихся грозятся выгнать из общежития. Уточняется, что такие меры объясняются новыми внутренними правилами безопасности, принятыми администрацией вуза.

Журналисты опубликовали аудиозапись, на которой студентов просят убрать предметы и одежду с военной символикой. При этом данные педагога, распространившего эту информацию, не приводятся. Кроме того, нет комментариев учащихся, получивших соответствующие рекомендации. Фотографий документа с внутренними правилами университета также нет.

В комментариях под новостью пользователи соцсетей отметили, что эту информацию изданию предложили анонимные пользователи, и журналисты опубликовали ее без проверки.

В БелГУ информацию о запрете символики опровергли и назвали фейковой. В вузе подчеркнули, что совещаний на подобную тему в учебном заведении не проводилось.

C 11 октября все студенты Белгородского государственного университета по распоряжению ректора переведены на дистанционный формат обучения в связи с высоким уровнем террористической опасности в регионе. В общежитиях усилены меры безопасности и установлен особый режим посещения.

Информация о запрете символики спецоперации в БелГУ не получила распространения в СМИ, однако активно публиковалась в сообществах на личных страницах пользователей «ВКонтакте».