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22:41, 14 октября 2022Экономика

Раскрыты подробности о потолке цен на российскую нефть

Йеллен заявила, что Запад не принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Michael A McCoy / Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала ситуацию с потолком цен на российскую нефть, который намерен ввести Вашингтон и его союзники, сообщает ТАСС.

Йеллен заявила, что Запад еще не принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть. На брифинге для журналистов она подчеркнула, что «никакого решения еще не принято».

«Соединенные Штаты и их партнеры недавно договорились финализировать введение потолка цены на российскую нефть», — раскрыла подробности министр.

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Глава ведомства добавила, что никто из коалиции США и их партнеров «не покупает и не планирует покупать российскую нефть». Однако введение потолка стоимости стабилизирует ситуацию на глобальном энергетическом рынке.

Накануне, 13 октября, сообщалось, что чиновники из 30 стран обсудят санкции против России. Американскую сторону на совещании представят заместители министров финансов, торговли и директора национальной разведки.

6 октября Евросоюз (ЕС) утвердил восьмой пакет санкций против России, в который включили введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц.

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Марина Совина
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