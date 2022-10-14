В бывшей советской республике возник дефицит наличной валюты

Дефицит наличной валюты возник в некоторых филиалах банков Узбекистана

Увеличение объемов денежных переводов из-за рубежа обернулось ростом спроса на наличную валюту и ее временным дефицитом в некоторых филиалах банков Узбекистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ страны.

«Предварительные изучения показывают, что временная нехватка на местах наличной иностранной валюты может быть связана с логистикой наличных банкнот в отдаленные филиалы коммерческих банков», — пояснил регулятор бывшей советской республики.

Ранее появились сообщения, что многие банки стали вводить ограничения для физлиц при получении денежных переводов из-за рубежа, обмене валюты, а также средств со своих валютных счетов на сумму более 500 долларов. Все операции физических лиц с валютой продолжают проводиться без ограничений, опроверг возникшие ранее слухи ЦБ Узбекистана.

Россияне — лидеры по трансграничным денежным переводам физлиц в Узбекистан. Всего за первые полгода туда было совершено переводов на 6,5 миллиарда долларов, более 5,3 миллиарда пришлось на Россию.

По данным Forbes, после объявления частичной мобилизации Россию покинули десятки тысяч человек, в основном для экстренной релокации они выбирали Грузию, Казахстан, Узбекистан, Армению и Турцию.