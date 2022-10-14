Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:34, 14 октября 2022Экономика

В бывшей советской республике возник дефицит наличной валюты

Дефицит наличной валюты возник в некоторых филиалах банков Узбекистана
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Увеличение объемов денежных переводов из-за рубежа обернулось ростом спроса на наличную валюту и ее временным дефицитом в некоторых филиалах банков Узбекистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ страны.

«Предварительные изучения показывают, что временная нехватка на местах наличной иностранной валюты может быть связана с логистикой наличных банкнот в отдаленные филиалы коммерческих банков», — пояснил регулятор бывшей советской республики.

Ранее появились сообщения, что многие банки стали вводить ограничения для физлиц при получении денежных переводов из-за рубежа, обмене валюты, а также средств со своих валютных счетов на сумму более 500 долларов. Все операции физических лиц с валютой продолжают проводиться без ограничений, опроверг возникшие ранее слухи ЦБ Узбекистана.

Россияне — лидеры по трансграничным денежным переводам физлиц в Узбекистан. Всего за первые полгода туда было совершено переводов на 6,5 миллиарда долларов, более 5,3 миллиарда пришлось на Россию.

По данным Forbes, после объявления частичной мобилизации Россию покинули десятки тысяч человек, в основном для экстренной релокации они выбирали Грузию, Казахстан, Узбекистан, Армению и Турцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о планах наступления ВСУ на запорожском и лиманском направлениях
Житель Подмосковья неделю проходил со смертельно опасной травмой бедра
Врач перечислила простые способы укрепить иммунитет осенью
В Мариуполе сообщили о неудачной попытке атаки ВСУ
Опрос показал разочарование британцев политикой Лиз Трасс
iPhone 14 Plus провалился в продаже
В Белоруссии опровергли введение в стране режима КТО
Эрдоган объявил о создании газового хаба в Турции в кратчайшие сроки
Историк рассказал о связи гитлеровцев и бандеровцев
В МИД высказались о ядерных учениях НАТО близ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.