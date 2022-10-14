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13:23, 14 октября 2022Ценности

Фото королевы европейской страны на каблуках в экскаваторе удивили фанатов

Королева-консорт Нидерландов села в экскаватор в туфлях на каблуках и удивила фанатов
Максима

Максима. Фото: Albert Nieboer / Royal Press Europe / Globallookpress.com

Королева-консорт Нидерландов Максима, управлявшая экскаватором в туфлях на каблуках, привлекла внимание папарацци. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

Монаршая особа посетила шведский город Гетеборг вместе с супругом, королем Виллемом-Александром. Знаменитость появилась на публике в брючном костюме фиолетового цвета и ярко-розовой рубашке. В качестве обуви она выбрала бархатные лодочки на шпильках. Образ Максимы дополнил ободок с разноцветными камнями.

Поклонники удивились поступку королевы европейской страны, которая решила проехаться на землеройной машине в обуви на высоких каблуках. «Глупое решение», «В чем смысл садиться в экскаватор в каблуках?», «Разве это безопасно?», «Неподходящий наряд», «Королева переборщила с аксессуарами», — высказывались фанаты.

В мае 2020 года королева Нидерландов вышла в свет в дешевом наряде без маски и была обругана. Жена короля Виллема-Александра пообщалась с медицинскими работниками в рамках программы по оказанию поддержки пациентам с коронавирусом и их родственникам. Ее запечатлели в коричневом длинном платье H&M с широкими рукавами за 39 фунтов стерлингов (2763 рубля).

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Майя Пономаренко
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