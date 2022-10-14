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13:34, 14 октября 2022Из жизни

Любительница кладбищ посетила 200 похорон незнакомых людей

Daily Mail: любительница кладбищ из Лондона посетила 200 похорон незнакомых людей

Фото: Ahmad Hasaballah / Globallookpress.com

Любительница кладбищ из Лондона, Великобритания, посетила 200 похорон незнакомых людей после того, как случайно забрела на отпевание в церковь 10 лет назад. Ее историю публикует Daily Mail.

Знакомство 56-летней Джин Тренд-Хилл с кладбищами и похоронными процессиями началось со смерти ее родителей. По словам Тренд-Хилл, она могла часами бродить среди могил, фотографируя и зарисовывая самые красивые надгробия. В 2012 году британка зашла в церковь во время отпевания усопшего и осталась до конца церемонии, поскольку ей неудобно было уходить.

«Это был совершенно незнакомый человек, но я растрогалась. Вскоре после этого работник кладбища связался со мной и спросил, не приду ли я на похороны ветерана, которому больше некому было отдать дань уважения. Я согласилась и пошла», — вспоминает женщина.

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За прошедшие 10 лет британка успела посетить не менее двух сотен чужих похорон. Она побывала на кладбищах не только Великобритании, но и Франции и Италии. Тренд-Хилл призналась, что по приезде в новое место первым делом ищет крематорий.

О необычном увлечении женщины знают местные жители и приглашают ее на похороны тех людей, у кого нет семьи и друзей.

Никто никогда не должен быть кремирован или похоронен в одиночестве. Если меня попросят, и я смогу пойти, я пойду

Джин Тренд-Хилл

Тренд-Хилл не только сопровождает умерших в последний путь, но и наводит порядок на кладбищах. Однажды она даже восстановила мемориальную доску британского архитектора Артура Бересфорда Пайта, умершего в 1934 году.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании уговорила отца отказаться от медицинской помощи и устроила ему тайные языческие похороны на заднем дворе, когда он умер. Перед смертью мужчина пожелал, чтобы его похоронили возле дома, где он прожил 25 лет.

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Евгения Черкасова
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