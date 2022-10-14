ФСБ задержала пытавшихся переправить в Литву янтарь на 20 миллионов рублей

СКР: контрабандисты пытались переправить в Литву полтонны янтаря на 20 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали девять участников преступной группы, пытавшихся контрабандой переправить из Калининградской области в Литву полтонны янтаря стоимостью 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой»).

По версии следствия, 47-летний калининградец, его 35-летний знакомый и их сообщники, которых сейчас устанавливают правоохранители, намеревались незаконно перевезти через госграницу в Литву 500 килограммов янтаря, чтобы там продать и получить прибыль.

Оперативное видео задержания контрабандистов предоставил СКР.

На кадрах видна машина с грузом янтаря, упакованного в мешки.

По данным СКР, с 29 апреля по 22 сентября участники ОПГ переправили из Светлогорска в Советск янтарь, на который не было документов. Их поймали с поличным. По месту жительства подозреваемых проведены обыски.