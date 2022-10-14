Опубликована карта боевых действий на Украине на 14 октября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 14 октября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 14 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

На брифинге Минобороны сообщило, что в ходе СВО с моря были поражены склады со значительным объемом боеприпасов во Львовской области Украины, а также поражены объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Кроме того, отбиты три атаки на купянском направлении. На краснолиманском направлении силы ВСУ пытались вести разведку боем, но их обстреляла артиллерия, потери составили до 120 человек и 13 единиц техники. Также бои шли на времевском и николаево-криворожском направлениях.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 322 самолета, 161 вертолет, 2226 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5753 танка и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3473 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6560 единиц специальной военной автомобильной техники.