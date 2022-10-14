Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки медиков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о новых мерах поддержки медиков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о новых мерах поддержки медиков на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Хочу анонсировать мероприятие, которое касается системы здравоохранения, — это дополнительные премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер», «Подмосковная медсестра/медбрат». Выплаты медикам, которые оказывают профессиональную помощь. Нами выделены средства для тех, кто работает давно, успешно и профессионально. Прошу доходчиво объяснять, что, как и кому причитается. Мы слышали этот запрос от врачей, он естественен, и поэтому должны его реализовать», — сказал Андрей Воробьев.

Ежегодные премии начнут вручать уже с этого года. Определен перечень из 12 наиболее востребованных в Московской области медицинских должностей.

Премию «Подмосковный врач» могут получить участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, врачи скорой медицинской помощи. Всего учреждено 100 выплат по 180 тысяч рублей.

На 30 премий «Подмосковный фельдшер» могут претендовать фельдшеры скорой и неотложной медицинской помощи. Размер — 120 тысяч рублей.

На такую же сумму могут рассчитывать медицинские сестры и братья, в том числе по специализациям медсестра / медбрат врача общей практики (семейного врача), медсестра палатная (постовая) / медбрат палатный (постовой), медсестра / медбрат перевязочной, медсестра / медбрат процедурной, медсестра участковая / медбрат участковый. Каждый год для них будут выделяться 20 премий «Подмосковная медсестра/медбрат».

Денежные поощрения могут получить медработники лечебных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Московской области, которые успешно пройдут оценочные процедуры. Важное условие — они должны трудиться по основному месту работы не менее чем на 1,0 полную ставку в должности, включенной в перечень должностей. Кроме того, стаж должен составлять минимум 10 лет (в том числе стаж работы в должности, включенной в перечень должностей, не менее 5 лет).

Оценочные процедуры включают 3 этапа:

1) теоретический экзамен в виде компьютерного тестирования;

2) оценка профессиональных навыков путем выполнения практических действий, в том числе с использованием симуляционного оборудования (тренажеров и (или) манекенов), которая будет проводиться в симуляционном центре МОНИКИ;

3) решение ситуационных задач по специальности.

Победители будут определены решением экспертной комиссии, в которую войдут главные внештатные специалисты минздрава Московской области.

Подать заявление с приложенными к нему документами медработники могут с 17 октября по 20 ноября (в последующие годы — с 1 июля по 15 августа). Врачи это могут сделать в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского (электронная почта — podmoskovnyi@mosreg.ru). Средний медицинский персонал — в Московском областном медицинском колледже № 1» (mz_momk1_sestra@mosreg.ru).

