Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:01, 14 октября 2022Забота о себе

Диетолог назвала ухудшающие психическое здоровье продукты

Диетолог Хиллард: нехватка белка и любовь к фастфуду ухудшают психическое здоровье

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Вызвать проблемы с ментальным здоровьем могут не только стресс и напряженный рабочий график, но и неправильные пищевые привычки, заявила диетолог Джесс Хиллард. В беседе с изданием The Sun она назвала любовь к фастфуду и нехватку белка одними из основных ошибок в питании.

Эксперт подчеркнула, что правильный рацион действительно помогает улучшить психическое здоровье. По ее словам, исследования, проведенные в разных странах, показали, что диета с высоким содержанием фруктов, овощей, рыбы, цельнозерновых, оливкового масла и нежирных молочных продуктов связана со снижением риска депрессии. При этом злоупотребление фастфудом и нездоровой пищей, в которой много насыщенных жиров и мало клетчатки, ухудшает ментальное здоровье, провоцирует болезнь Альцгеймера, деменцию и депрессию.

Хиллард рекомендовала есть достаточное количество белка, так как он способствует выработке дофамина, отвечающего за регуляцию настроения. Суточная норма для мужчин составляет 55 граммов, для женщин — 45 граммов, напомнила она.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

По словам диетолога, ментальное здоровье может ухудшиться и в тех случаях, если человек есть недостаточное количество рыбы. В этой категории продуктов содержатся ценные омега-3 жирные кислоты, которые позитивно влияют на здоровье мозга и, как следствие, на психику. Помимо рыбы, омега-3 кислоты присутствуют в оливковом масле, семенах льна, грецких орехах.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух опровергла распространенное мнение о вреде привычки запивать еду водой. По ее словам, напитки не разбавляют желудочный сок, а способствуют лучшему расщеплению пищи и усвоению питательных веществ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о планах наступления ВСУ на запорожском и лиманском направлениях
Житель Подмосковья неделю проходил со смертельно опасной травмой бедра
Врач перечислила простые способы укрепить иммунитет осенью
В Мариуполе сообщили о неудачной попытке атаки ВСУ
Опрос показал разочарование британцев политикой Лиз Трасс
iPhone 14 Plus провалился в продаже
В Белоруссии опровергли введение в стране режима КТО
Эрдоган объявил о создании газового хаба в Турции в кратчайшие сроки
Историк рассказал о связи гитлеровцев и бандеровцев
В МИД высказались о ядерных учениях НАТО близ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.