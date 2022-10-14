Раскрыто число пострадавших от мошенников россиян

НАФИ: 82% россиян за последние полгода сталкивались с попытками мошенничества

За последние полгода с попытками мошенничества сталкивались 82 процента россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), которые приводит RT.

«Доля россиян, заявляющих о попытках мошенничества, за полгода выросла на 24 процента — с 58 до 82 процентов», — отмечают аналитики.

Наиболее распространенными схемами вымогательства денег стали предложения заработать в интернете на «инвестициях», в том числе в криптовалюту. Такие сообщения получали 55 процентов опрошенных.

Вторым по популярности способом у мошенников оказались звонки от якобы представителей «банков» или «правоохранительных органов». Они пытались узнать данные банковских карт или получить доступ к личному счету жертвы. С этим сталкивались 54 процента россиян.

Третье место заняли письма с вирусами и вредоносными ссылками. После перехода по таким ссылкам устройство жертвы блокируется, и мошенники могут потребовать деньги для разблокировки. О получении таких сообщений заявили 39 процентов респондентов.

На четвертом месте оказались предложения получить выплату или компенсацию от «государства», для оформления которой нужно сообщить данные банковской карты. Пятое заняли просьбы о переводе средств для «помощи» якобы знакомым или оформления «выигрыша».

Кроме того, по словам специалистов, россияне сталкивались с мошенниками при покупке или продаже товаров в интернете (29 процента респондентов), на фишинговые сайты попадали 22 процента опрошенных.

Участие в опросе приняли 1,6 тысячи человек от 18 лет и старше из 53 регионов России.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали «воровать» номера телефонов россиян, которые грубят им или разыгрывают их, и в качестве мести используют эти номера для звонков другим абонентам. Спецалисты порекомендовали не ругаться с телефонными аферистами, а сбрасывать звонок.