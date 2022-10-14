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01:32, 14 октября 2022Экономика

В России предложили обязать онлайн-магазины принимать наличные

«Известия»: ОПИ предложила обязать онлайн-магазины в России принимать оплату наличными

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России предложили обязать онлайн-магазины принимать оплату наличными средствами. В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) заявили, что отказ в оплате наличными дискриминируют клиентов. Об этом сообщают «Известия».

В организацию попадают подобные жалобы. Действующее регулирование содержит противоречие — именно оно позволяет бизнесу принимать только безналичную оплату, уверены правозащитники. Об этом сказано в их письме в Роспотребнадзор.

«Практика дискриминации отдельных групп потребителей, лишающихся возможности приобретать товары, представляется не вполне правомерной», — подчеркнула ОПИ в письме в Роспотребнадзору.

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С 1 сентября вступили в силу поправки в статью 16 закона «О защите прав потребителей», запрещающие продавцам ограничивать право покупателя в выборе формы оплаты. Однако маркетплейсы AliExpress, Wildberries и Ozon по-прежнему отказываются принимать оплату наличными.

«Безналичная оплата — удобный и общепринятый способ в электронной коммерции. Согласно закону "О защите прав потребителей", агрегаторы, к которым относят маркетплейсы, не обязаны использовать наличные в качестве способа оплаты. Это остается лишь опцией на выбор владельца агрегатора», — приводит издание слова представителя Ozon.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко перечислил онлайн-услуги, использование которых может быть опасным. Наибольшая вероятность оказаться жертвой мошенников существует при использовании онлайн-банкинга, сообщил эксперт.

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Юлия Мискевич
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