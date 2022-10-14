В Запорожской области заявили о высоком напряжении на фронте

Рогов: на линии боевого соприкосновения в Запорожской области предельная напряженность

На линии боевого соприкосновения в Запорожской области наблюдается очень большое напряжение. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он заявил о необходимости дополнительной готовности к провокациям и попыткам прорыва, отметив, что войска находятся во всеоружии. «Накануне была попытка прорыва в районе Полог, она была пресечена», — добавил Рогов.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. По данным ведомства, украинские военные предприняли попытку наступления силами до одного взвода бойцов при поддержке бронетехники в районе Новодаровки.