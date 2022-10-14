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11:52, 14 октября 2022Спорт

Нурмагомедов обратился к Махачеву перед боем с Оливейрой

Хабиб Нурмагомедов поддержал Ислама Махачева перед боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратился к соотечественнику Исламу Махачеву перед боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Бывший боец поделился видео из аккаунта UFC Russia, на котором тренер Махачева поддерживает бойца во время поединка. «Ты не можешь проиграть. Ты должен все, что у тебя есть, здесь оставить», — сказал специалист. Нурмагомедов отметил на ролике Махачева и добавил подпись: «Ислам, ты же понял?»

19 октября Оливейра пообещал нокаутировать россиянина в первом раунде. «Я никогда не дрался с ним. Я уверен только в одном: у меня очень тяжелый удар. Если я попаду, он упадет», — заявил боец.

Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который пройдет 23 октября. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

Махачев провел в UFC 12 поединков, потерпел одно поражение и одержал 11 побед. В активе Оливейры 30 боев в UFC, восемь поражений и 21 победа. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ксения Курашкина
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