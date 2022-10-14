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12:47, 14 октября 2022Россия

В российском регионе запретили продажу алкоголя у пунктов размещения военных

В Тверской области запретили продажу алкоголя близ пунктов размещения мобилизованных

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Тверской области запретили розничную продажу алкоголя близ пунктов размещения мобилизованных россиян. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Там отмечается, что продажа будет запрещена в радиусе 500 метров от пунктов размещения военнослужащих. Исключение составит только торговля алкоголем в заведениях общепита.

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Изменения, касающиеся продажи алкоголя, внесли в областной закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Тверской области». Постановление об этом подписал губернатор российского региона Игорь Руденя.

В Забайкальской области запрещена продажа алкоголя у военных частей в период частичной мобилизации. Подобный запрет также действует на территории Новосибирской области и в Приморском крае. Помимо этого, ограничения на продажу спиртного введены в Бурятии — там разрешается торговать алкогольными напитками днем с 11 до 18, в остальное время это запрещено.

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Анастасия Шейкина
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