В российском регионе запретили продажу алкоголя у пунктов размещения военных

В Тверской области запретили продажу алкоголя близ пунктов размещения мобилизованных

В Тверской области запретили розничную продажу алкоголя близ пунктов размещения мобилизованных россиян. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Там отмечается, что продажа будет запрещена в радиусе 500 метров от пунктов размещения военнослужащих. Исключение составит только торговля алкоголем в заведениях общепита.

Изменения, касающиеся продажи алкоголя, внесли в областной закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Тверской области». Постановление об этом подписал губернатор российского региона Игорь Руденя.

В Забайкальской области запрещена продажа алкоголя у военных частей в период частичной мобилизации. Подобный запрет также действует на территории Новосибирской области и в Приморском крае. Помимо этого, ограничения на продажу спиртного введены в Бурятии — там разрешается торговать алкогольными напитками днем с 11 до 18, в остальное время это запрещено.