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08:50, 14 октября 2022Силовые структуры

Рабочий случайно нашел взрывное устройство в подмосковном коттедже

В Подмосковном коттедже случайно обнаружили взрывное устройство с зарядом в 500 граммов

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Московской области ФСБ выясняет обстоятельства появления взрывного устройства в частном коттедже. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, взрывное устройство случайно было найдено подсобным рабочим в домике для прислуги. Когда никого не было дома, мужчина заметил в помещении подозрительную трубку с резьбой и заглушками. Заподозрив неладное, он вывез устройство в лес возле СНТ и вызвал на место полицейских. Эксперты-взрывотехники выяснили, что предмет действительно является самодельным взрывным устройством с зарядом взрывчатого вещества в 400-500 граммов.

Информацию изучает ФСБ. Собственница коттеджа должна явиться в отдел для дачи объяснений.

13 октября сообщалось, что на юго-западе Москвы в квартире 16-летнего школьника обнаружили склад с боеприпасами

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Владимир Седов
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