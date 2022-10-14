В «Синергии» выявили продававших справки для отсрочки от мобилизации сотрудников

Университет «Синергия» выявил сотрудников, продававших справки для отсрочки от мобилизации

Администрация университета «Синергия» сообщила РИА Новости о том, что ей удалось выявить сотрудников вуза, предположительно, продававших справки, позволяющие получить отсрочку от частичной мобилизации.

«Руководство Университета "Синергия" выявило недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за денежное вознаграждение предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что помочь выявить нарушителей помогли совместные действия руководства с правоохранительными органами. В учебном заведении назвали недопустимыми случаи уклонения от призыва в рамках частичной мобилизации из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают ощутимое давление из-за увеличения численности российских войск в связи с частичной мобилизацией в РФ.