Запорожская АЭС откажется от топлива из США

Рогов сообщил, что Запорожская АЭС откажется от топлива из США и перейдет на российское

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) откажется от американского топлива и перейдет на российское. Об этом заявил главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«В частности, речь идет о тепловыделяющем элементе (ТВЭЛ), содержащем ядерное топливо. Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо», — сказал Рогов.

Он сообщил, что для функционирования ЗАЭС Украина использовала топливо из США, которое не соответствует регламенту и техническим требованиям, а также несет большие риски.

Ранее Рогов заявлял, что Украина планирует форсировать Днепр и захватить Запорожскую атомную электростанцию. По мнению Рогова, провокация может быть предпринята Киевом в ближайшие дни.