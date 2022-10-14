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09:34, 14 октября 2022Россия

Запорожская АЭС откажется от топлива из США

Рогов сообщил, что Запорожская АЭС откажется от топлива из США и перейдет на российское

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) откажется от американского топлива и перейдет на российское. Об этом заявил главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«В частности, речь идет о тепловыделяющем элементе (ТВЭЛ), содержащем ядерное топливо. Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо», — сказал Рогов.

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Он сообщил, что для функционирования ЗАЭС Украина использовала топливо из США, которое не соответствует регламенту и техническим требованиям, а также несет большие риски.

Ранее Рогов заявлял, что Украина планирует форсировать Днепр и захватить Запорожскую атомную электростанцию. По мнению Рогова, провокация может быть предпринята Киевом в ближайшие дни.

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Анастасия Шейкина
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