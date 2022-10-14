Turk.Estate: россияне разогнали рынок жилья в Турции до рекорда

В сентябре 2022 года спрос на недвижимость в Турции со стороны граждан России оказался на 41,92 процента выше, чем в августе. Подобной положительной динамики не наблюдалось с января 2021 года — тогда количество запросов за месяц подскочило более чем на 53 процента. О том, что россияне разогнали рынок жилья в курортной стране до рекорда, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Turk.Estate.

Кроме того, по сравнению с сентябрем предыдущего года в девятом месяце нынешнего года спрос на жилье в Турции среди россиян повысился на 127,2 процента. Относительно аналогичного периода 2020 года параметр подскочил на 325,31 процента. В период с января по сентябрь 2022-го российский спрос на турецкую недвижимость был на 107,37 процента выше, чем в первые девять месяцев 2021-го. По сравнению с теми же месяцами 2020-го интерес граждан России к жилью в курортной стране увеличился на 164,11 процента.

В октябре издание издание The Moscow Times раскрыло информацию о том, что россияне ежедневно покупали в Турции по 34 квартиры. Всего за август 2022 года они приобрели более 1,2 тысячи объектов недвижимости в стране.