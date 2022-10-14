Священник сообщил ФСБ о поддерживающем Украину депутате-коммунисте

В Сибири священник заявил в ФСБ на депутата-коммуниста за поддержку Украины

В Иркутской области священник сообщил в ФСБ о депутате-коммунисте, придерживающегося антироссийской позиции и выступающего в поддержку Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К настоятелю прихода храма Казанской иконы Божией Матери в сибирском поселке Тельма обратился прихожанин после того, как служитель церкви опубликовал в соцсетях пост в поддержку спецоперации, проводимой Россией на Украине.

Мужчина заявил, что не согласен с позицией священника, и попытался переубедить его, однако дискуссия не задалась. После беседы прихожанин поставил свечку за победу Украины и ушел.

Позже выяснилось, что собеседником священника оказался депутат городской думы Усолья, об антироссийской позиции которого и сообщил служитель церкви в ФСБ.