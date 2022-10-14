Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:18, 14 октября 2022Силовые структуры

Священник сообщил ФСБ о поддерживающем Украину депутате-коммунисте

В Сибири священник заявил в ФСБ на депутата-коммуниста за поддержку Украины

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В Иркутской области священник сообщил в ФСБ о депутате-коммунисте, придерживающегося антироссийской позиции и выступающего в поддержку Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К настоятелю прихода храма Казанской иконы Божией Матери в сибирском поселке Тельма обратился прихожанин после того, как служитель церкви опубликовал в соцсетях пост в поддержку спецоперации, проводимой Россией на Украине.

Мужчина заявил, что не согласен с позицией священника, и попытался переубедить его, однако дискуссия не задалась. После беседы прихожанин поставил свечку за победу Украины и ушел.

Позже выяснилось, что собеседником священника оказался депутат городской думы Усолья, об антироссийской позиции которого и сообщил служитель церкви в ФСБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о планах наступления ВСУ на запорожском и лиманском направлениях
Виктория Бекхэм раскрыла причину удаления татуировки с инициалами мужа
В сети появилось эмоциональное письмо Анджелины Джоли Брэду Питту
Россия запретила въезд главе МИД Черногории и министру обороны
Житель Подмосковья неделю проходил со смертельно опасной травмой бедра
Врач перечислила простые способы укрепить иммунитет осенью
В Мариуполе сообщили о неудачной попытке атаки ВСУ
Опрос показал разочарование британцев политикой Лиз Трасс
iPhone 14 Plus провалился в продаже
В Белоруссии опровергли введение в стране режима КТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.